O treinador português André Villas-Boas afirmou, esta sexta-feira, que se o Benfica estivesse na final de uma Liga dos Campeões, desejaria que os encarnados saíssem derrotados. A afirmação surgiu quando o técnico do Marselha foi questionado sobre a possível satisfação marselhesa com a derrota do Paris Saint-Germain – próximo adversário no campeonato – na final da prova europeia de 2019/2020, com o Bayern Munique.

«Isso é com cada um. Eu digo: se eu vir que o Benfica vai ganhar a Liga dos Campeões, não quero, quero que o Benfica perca», afirmou Villas-Boas, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o PSG.

«Tens uns [adeptos] que querem que ganhe e outros adeptos que não querem. Depende de cada um. Para mim, é melhor ser realista do que hipócrita. Para mim, se o Benfica ganhar a Liga dos Campeões, fico irritado», comparou, em alusão à rivalidade entre os clubes franceses. «Como eu não sou adepto do Marselha, não posso dizer muito acerca disso, mas se eles estiverem contentes, eu também estou e é isso», concluiu.

O PSG-Marselha, relativo à terceira jornada da I Liga francesa, joga-se a partir das 20 horas de domingo.