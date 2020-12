O Marselha somou a segunda jornada consecutiva sem vencer na liga francesa, com o empate deste sábado na receção ao Stade Reims, 1-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga francesa.

A equipa comandada por André-Villas Boas anulou um autogolo de Nagatomo, aos 21 minutos, empatando a partida por Thauvin, aos 45 minutos, para o resultado final.

No primeiro de três jogos este sábado no principal campeonato francês, o Metz recebeu e bateu o Lens, por 2-0, com golos de Nguette (30m) e Boulaya (90+3m).

O Marselha soma agora 28 pontos e está no quarto lugar, ainda que com menos jogos que os demais concorrentes diretos. O Stade Reims é 16.º, com 14 pontos.

O autogolo de Nagatomo: