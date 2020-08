O treinador português André Villas-Boas reagiu ao adiamento do jogo inaugural da Liga Francesa, entre o Marselha e o Saint-Étienne, com a necessidade de cautela, prevenção e esperança na retoma, depois de terem sido detetados quatro casos de covid-19 no plantel da equipa azul.

«Infelizmente, vivemos esta semana com alguma ansiedade e más notícias. A pandemia que teimosamente continua a assustar e afetar tantas famílias acabou por bater à nossa porta», começou por referir o técnico do Marselha, numa mensagem via rede social Instagram, na terça-feira.

«Para nós, é hora de prevenção e atenção. É hora de ter cuidado e apoiar os outros e, ao mesmo tempo, ter esperança para os tempos que se avizinham. Aos jogadores infetados e a todo o grupo de trabalho, quero desejar força e coragem. Brevemente estaremos juntos de novo», completou.

O jogo entre Marselha e Saint-Étienne deve realizar-se a 16 ou 17 de setembro.