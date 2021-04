O presidente da Juventus e um dos fundadores da Superliga Europeia, Andrea Agnelli, admitiu, após a saída de sete dos 12 clubes que anunciaram a criação da competição, que é preciso redefinir como a mesma vai para a frente, crendo que tal não pode ser feito com cinco ou seis clubes.

«Para ser franco e honesto, não penso que o projeto possa continuar [ndr: com cinco ou seis equipas]. Não falarei muito para onde foi o projeto da Superliga, mas eu mantenho-me confiante com a beleza do projeto, do valor que pode trazer à pirâmide, da criação da melhor competição do mundo, mas evidentemente que não será assim», expressou, em declarações à Reuters, nas últimas horas.

Antes de tudo isto, na noite de terça-feira, em declarações ao La Repubblica, proferidas antes da reunião de emergência entre os clubes, Agnelli disse que o projeto da Superliga ia «avante» e que entre os clubes havia um «pacto de sangue», algo que se confirmou não acontecer com a saída de mais de metade deles.

Na mesma entrevista, porém, Agnelli demonstrara abertura ao diálogo com a UEFA e a FIFA a propósito da nova competição de clubes, mas insistira, já com o cenário de possível saída dos clubes ingleses - entretanto oficializado - que o projeto era para ir em frente. «O projeto da Superliga tem 100 por cento de possibilidades de sucesso, vamos em frente», apontou.

«Estamos confiantes na bondade da nossa iniciativa, que acreditamos que terá êxito a curto prazo. UEFA e FIFA? Esperamos dialogar com eles e escrevemos aos seus presidentes. Avaliaremos as suas propostas se tiverem sucesso, mas a Superliga continua de qualquer maneira», dissera ainda Agnelli, antes de ver oficializada a saída de sete dos 12 clubes.

Entretanto, em última hora, já após as últimas palavras de Agnelli, o Atlético de Madrid também já oficializou a saída da Superliga, na manhã desta quarta-feira.

Nesta altura, só Real Madrid, Barcelona, Juventus e Milan estão oficialmente dentro do projeto.