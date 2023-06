Andrea Pirlo foi anunciado esta terça-feira como novo treinador da Sampdoria, que caiu esta temporada à Serie B italiana.

O técnico de 44 anos assina até junho de 2025 e regressa, assim, ao país natal depois de uma experiência na Turquia.

O antigo internacional transalpino iniciou a carreira em 2020/21, na Juventus, com Cristiano Ronaldo, tendo conquistado uma Supertaça e uma Taça de Itália. Na última época, orientou o Karagumruk, mas foi afastado a três jornadas do fim do campeonato, após 12 vitórias em 35 jogos.