O futebol argentino está em choque, após a notícia da morte de Andrés Balanta, médio colombiano do At. Tucumán, depois de se ter sentido mal durante um treino da equipa da primeira divisão argentina.

De acordo com a imprensa local, o jogador caiu durante um exercício, foi assistido pelos médicos do clube com recurso a desfibrilhador, mas acabou por morrer a caminho do hospital.

A Federação Colombiana já lamentou, entretanto, a morte do jogador, internacional sub-23 pelos cafeteros, que se formou no Deportivo Cali e que se tinha mudado esta época para a Argentina.