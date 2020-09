Andrés Fernández tem como grande paixão de carreira o futebol, mas não é a única. O antigo guarda-redes do FC Porto, atualmente ao serviço do Huesca, tem um gosto particular pela tecnologia e, em 2018, esteve na criação, como investidor, de uma empresa de inteligência artificial, juntamente com os dois fundadores, Felipe Segura e Rubén Martínez.

«Comecei a estudar informática, programação... gosto de tecnologia e conheci dois murcianos da minha idade, dois génios. Decidimos formar esta empresa [a Biyectiva]. A verdade é que é um projeto muito bonito», afirmou o guardião, citado pelo jornal Marca.

Tanto que, qualquer dúvida sobre informática que haja entre os colegas de equipa no futebol, tem a sua ajuda. «Sou um fanático pela tecnologia e é verdade que sempre que algum companheiro tem algum problema neste tema, perguntam-me. Se puder consertar, perfeito, mas há alturas em que eles vão parar à loja», referiu, entre risos.

O jogador de 33 anos, que esteve nos dragões em 2014/2015, tornou-se também o primeiro jogador da liga espanhola a juntar-se ao movimento Common Goal, lançado pelo compatriota e colega de profissão Juan Mata, no qual futebolistas e treinadores de todo o mundo doam um por cento do seu salário para causas solidárias.