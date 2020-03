Andrew Robertson: defesa titularíssimo do campeão europeu Liverpool e quase campeão de Inglaterra.

O defesa escocês dispensa apresentações, mas aquilo que provavelmente não sabia é que o melhor momento futebolístico da infância dele mete uma equipa portuguesa ao barulho.

No Twitter, Robertson foi questionado acerca disso mesmo e remeteu a resposta para 24 de abril de 2003 no Estádio do Bessa: «Ver Henrik Larsson marcar aquele golo fora ao Boavista, que colocou o Celtic na final da Taça UEFA.»

Recorde-se que o Boavista, então treinado por Jaime Pacheco, emapatou na Escócia a um golo no jogo da primeira-mão. Um empate sem golos faria com que os axadrezados se juntassem ao FC Porto na final, mas o popular avançado sueco e lenda do Celtic estragou-lhes os planos e deu ao jovem Andy, então com nove ano, uma das alegrias da infância.

Sensivelmente um mês depois, os azuis e brancos de José Mourinho proporcionariam, em Sevilha, uma enorme desilusão a Andrew Robertson, mas isso... isso são águas passadas.

Recorde o golo de Henrik Larsson: