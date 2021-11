O ucraniano Andriy Shevchenko é o novo treinador do Génova, substituindo o italiano Davide Ballardini, anunciou este domingo o clube, que ocupa o 18.º lugar do principal campeonato transalpino.

O antigo futebolista, que se notabilizou como tal pelo percurso feito sobretudo no Milan, assinou contrato até 2024.

Bola de Ouro em 2004, Shevchenko vai ter a sua primeira experiência como treinador de um clube, depois de ter sido selecionador ucraniano entre 2016 e 2021.

Com apenas uma vitória em 12 encontros, o Génova ocupa o 18.º lugar, o primeiro dos três lugares de despromoção, com nove pontos.

A saída de Ballardini tinha sido anunciada no sábado.

