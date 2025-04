Andriy Shevchenko, um dos principais nomes do futebol ucraniano, criticou nesta sexta-feira as elites da UEFA. Diz, em comunicado, que tanto ele como a Ucrânia não são «bem-vindos na liderança da UEFA».

Em causa, a eleição para o Comité Executivo da UEFA, onde Pedro Proença foi o candidato menos votado. Shevchenko concorria enquanto presidente da federação do seu país, mas acabou tal como o português - excluído.

A antiga estrela do Milan e do Dínamo de Kiev e vencedor da Bola de Ouro em 2004 obteve os votos de apenas 15 das 55 federações membros da UEFA, ao tentar obter um lugar no referido órgão. Ficou de fora apesar de ser, de longe, o nome mais conhecido.

Na reunião anual da UEFA de 2024, a Ucrânia foi uma das poucas federações-membro a não apoiar a reeleição do presidente Aleksandr Ceferin em 2027. Uma das razões foi uma proposta para permitir que as equipas russas de sub-17 regressassem em competições da UEFA - mas acabou abandonada.

Leia o comunicado da Federação Ucraniana de Futebol:

«Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez às federações regionais de futebol e ao Comité Executivo da UAF por me terem nomeado candidato ao Comité Executivo da UEFA.

Estou também grato à nossa equipa pelo seu trabalho durante estes dois meses de campanha e às federações nacionais pela oportunidade de me encontrar ou falar pessoalmente com quase todas elas. Recebi um forte apoio dos colegas no meu esforço para integrar a Comissão Executiva.

Ao longo da minha vida e da minha carreira, tenho seguido um princípio fundamental - o princípio desportivo. Acredito numa concorrência justa, aberta e transparente. Venho do futebol e defendo o futebol.

Infelizmente, nos últimos dias, recebemos sinais claros de que - devido a fatores políticos - tanto a Ucrânia como eu, pessoalmente, não éramos bem-vindos na liderança da UEFA. Estas preocupações foram confirmadas pelos acontecimentos que se seguiram durante o próprio Congresso.

Neste contexto, quero exprimir a minha profunda gratidão às associações nacionais que hoje votaram em mim e na Ucrânia. Porque esta votação não foi apenas sobre mim enquanto candidato - foi um voto de apoio a todo o nosso país.

Não vamos alterar a nossa posição. Prosseguiremos as nossas reformas no futebol ucraniano e continuaremos empenhados numa forte comunicação internacional no interesse da nossa nação e de toda a comunidade futebolística.»