O futebolista inglês Andros Townsend foi premiado com o melhor golo do mês de setembro na Premier League, apontado no Everton-Burnley, da quarta jornada, jogado no dia 13 e que terminou com vitória dos azuis de Liverpool por 3-1.

Townsend, que também esteve em evidência no empate do Everton ante o Manchester United no passado sábado, ao marcar o golo do empate final (1-1) e ao festejar ao estilo de Ronaldo, foi galardoado graças ao grande remate de pé esquerdo em Goodison Park ante o Burnley.

O golo deu, na circunstância, o 2-1 no marcador, para a reviravolta do Everton.