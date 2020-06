Andy Cole é um assumido fã de Ronaldo e agora revelou que não se esquece da primeira vez que se cruzou com o ex-jogador brasileiro.

«Lembro-me quando jogámos contra o Inter de Milão, estava no túnel para entrar no relvado e vi o Ronaldo. Não vou mentir, quase me mijei todo», disse o antigo jogador do Manchester United ao podcast «The Beautiful Game».

«Era um jogador que tinha acompanhado durante anos. Estou a falar de um craque, um verdadeiro craque. Estava ali no túnel de San Siro a dizer para mim mesmo: ‘Isto é de loucos!’ Mas, quando chegas àquele nível, começas a pensar: “É surreal, estou no mesmo campo que estes craques todos, é mesmo de outro mundo”», recordou o ex-internacional inglês, dizendo que as novas gerações não têm noção do talento de Ronaldo.

«Quando falo do Ronaldo brasileiro aos meus filhos, eles olham para mim como se eu tivesse três cabeças. Se ele não tivesse tido todas aquelas lesões tinha conquistado Bola de Ouro atrás de Bola de Ouro», disse ainda Andy Cole.

«Claro que falamos de Cristiano Ronaldo ao nível de Ronaldo porque isso é o que nós vemos agora e o que os nossos filhos veem. Mas se tirássemos aquela lesão… Ele era fantástico. Um verdadeiro craque.»