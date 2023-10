O treinador do Tottenham, Ange Postecoglou, estabeleceu esta segunda-feira, com a vitória do Tottenham ante o Fulham (2-0), um novo recorde para um treinador estreante na Premier League inglesa.

Ao fim dos nove primeiros jogos como treinador na competição, Postecoglou levou o Tottenham a somar 23 pontos, uma pontuação recorde para um técnico a abrir, fruto de sete vitórias e dois empates.

Esta é agora a melhor marca de um qualquer treinador em estreia na Premier League, superando os 22 pontos de Mike Walker pelo Norwich em 1992/93 e os 22 de Guus Hiddink pelo Chelsea em 2008/09.

LEIA MAIS: Ange Postecoglou, o treinador que não veio do espaço