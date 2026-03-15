VÍDEO: Alarcón marca na vitória do Utrecht
Extremo cedido pelo FC Porto fecha triunfo sobre o Twente (2-0)
Extremo cedido pelo FC Porto fecha triunfo sobre o Twente (2-0)
O Utrecht venceu na deslocação ao reduto do Twente, por 2-0, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Eredivisie. Ángel Alarcón fez o segundo golo da equipa visitante.
Aos 32 minutos, o Utrecht chegou à vantagem com golo de Stepanov. A jogada começou no extremo emprestado pelo FC Porto, Ángel Alarcón, que depois de uma bela incursão pela ala direita do ataque rematou cruzado para uma boa defesa do guarda-redes. Na recarga, o avançado ucraniano aproveitou a bola perdida na área e encostou para o primeiro do jogo.
No segundo tempo, Alarcón chegou ao terceiro golo na temporada. Aos 66 minutos, o jogador espanhol, de 21 anos, deitou o defesa do Twente e, de baliza aberta, sentenciou a partida.
Com este resultado, o Utrecht é quinto, com 44 pontos. O Twente, por sua vez, é oitavo, com 38 pontos.