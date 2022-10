Reforço sonante da Juventus nesta temporada, Ángel Di María não tem correspondido às expectativas nestes primeiros meses de temporada. O internacional argentino tem sofrido lesões recorrentes e até à data só participou em sete jogos oficiais pela Vecchia Signora, que está longe dos lugares cimeiros na Serie A e ficou eliminada da Liga dos Campeões após a derrota com o Benfica nesta semana.

O momento é de desilusão para os adeptos Bianconeri, que não poupam nas críticas à equipa de Massimiliano Alegri e nesta terça-feira nem Di María escapou à críticas, muito por culpa do timing de uma publicação da CONMEBOL nas redes sociais.

Escassos minutos após o desaire da Juventus com o Benfica por 4-3 e o adeus confirmado à Champions, o organismo que rege o futebol na América do Sul publicou no Twitter uma declaração do jogador argentino no qual este assumia o desejo de voltar ao Rosario Central, o clube no qual se lançou profissionalmente. As críticas do tifosi, furiosos por mais um resultado negativo, não tardaram e surgiram acusações de que Di María estaria a fazer turismo em Turim e que só pensava em dinheiro.

E começaram também a surgir rumores de que ia embora já em janeiro, escassos meses após ter chegado à equipa italiana.

Agora, o argentino respondeu através de uma publicação no Instagram. «Não costumo dar explicações quando vejo estas mentiras, mas está na hora de dá-las. Não sei quem inventou que vou embora em janeiro. As declarações minhas que viram, de que me vou retirar no Rosario Central (o clube de onde saí), são recentes, mas são declarações que tenho feito desde o dia em que vim jogar para a Europa em 2007», disse, referindo-se ao momento em que deixou a equipa argentina para jogar no Benfica, onde esteve três temporadas.

Di María garantiu não estar feliz pelo momento desportivo que atravessa e que o que mais quer é jogar. E pela Juventus, onde pretende continuar.

«Isso não significa que queira e embora HOJE, nem que vou embora em janeiro. Por favor, deixem de inventar, estou muito feliz neste grande clube, muito feliz na cidade e quando voltar a estar bem fisicamente darei à equipa o melhor de mim como fiz sempre que pude jogar aqui e em todas as equipas onde joguei. Amo jogar futebol, não goste de ver jogos em casa, gosto de os jogar, por isso peço que não acreditem em tudo o que leem porque isso não ajuda, só mancha o meu nome e o nome do clube», rematou.