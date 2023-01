Ángel Di María termina contrato com a Juventus em junho e, aos 34 anos, poderá ter em perspetiva o regresso ao Rosário Central, onde se formou. Esse é, de resto, o desejo do treinador do clube argentino, Miguel Ángel Russo.

«Temos contacto com o Di María. Se ele vier, temos de encontrar uma equipa competitiva para ele. Em algum momento ele vai voltar», disse o técnico à DSports Radio.

«Temos de melhorar internamente. Com a Argentina campeã do mundo, é hora disso mesmo. Precisamos de uma liga mais competitiva», acrescentou.

Di María, diga-se, deixou o Rosario Central em 2007 para rumar ao Benfica, tendo ainda passado por Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain, antes de se mudar para Turim.