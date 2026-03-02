VÍDEO: Di María marca e Rosario Central vence o dérbi
Triunfo por 2-0 frente ao Newell’s Old Boys
Triunfo por 2-0 frente ao Newell’s Old Boys
O futebolista argentino Ángel Di María, ex-Benfica, abriu a vitória do Rosario Central na visita ao Newell’s Old Boys, no dérbi de Rosário, ao fim da tarde de domingo, a contar para a oitava jornada do grupo B da primeira fase do Apertura argentino.
No Estádio Marcelo Bielsa, após uma primeira parte sem golos, o Rosario chegou à vantagem com um golo de Di María, aos 51 minutos, num remate de pé esquerdo dentro da área.
Aos 81 minutos, Enzo Copetti, na sequência de um canto a favor do Rosario no lado esquerdo do ataque, fez o 2-0 para os visitantes.
O Rosario soma agora 14 pontos e está no quarto lugar do grupo B do Apertura. Já o Newell’s é 15.º e último classificado do grupo A, apenas com dois pontos, ainda sem qualquer vitória em oito jornadas disputadas.
Os golos do jogo: