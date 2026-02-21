O Rosario, com Ángel Di María a titular, perdeu na receção ao Talleres na madrugada deste sábado (noite de sexta-feira na Argentina), num jogo marcado por um lance inusitado a envolver o ex-Benfica.

Decorria o minuto 34 quando Di María quis efetuar rapidamente um lançamento lateral e, com Augusto Schott bem perto de si, atingiu o adversário com a bola na cara.

O árbitro Sebastián Zunino mostrou o cartão amarelo aos dois jogadores após a confusão.

Quanto ao jogo, um golo do paraguaio Ronaldo Martínez, aos 42 minutos, valeu a vitória ao Talleres, no jogo da sexta jornada do grupo 2 do Apertura.