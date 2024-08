O presidente do Lille, Olivier Létang, tranquilizou os adeptos após um choque sofrido por Angel Gomes, durante o Reims-Lille (0-2), da Ligue 1. O dirigente afirmou que o luso-inglês já consegue mexer os braços e as pernas no hospital.

Levado de maca após uma violenta pancada na cabeça numa disputa de bola, o jogador do Lille caiu inconsciente e permaneceu no chão durante mais de 20 minutos. Os serviços de emergência tiveram de intervir para o levar de ambulância para o hospital, onde os primeiros exames foram tranquilizadores.

Em declarações ao canal DAZN, após o jogo, o presidente do Lille deu «boas noticias». «Estávamos muito assustados. No início, as notícias não eram muito boas. No final, ele saiu do estádio com a consciência recuperada. Conseguiu compreender, falar, mexer os braços e as pernas. Os exames a que foi submetido no hospital deram-nos informações muito boas», começou por dizer.

O ex-Boavista chegou mesmo a perguntar se poderia jogar contra o Angers, no sábado. «Vamos ter de esperar para ver como corre a noite, mas parece que temos um final feliz. Estamos muito felizes por ele. Vamos esperar pelos resultados finais dos exames para saber quando é que ele poderá juntar-se a nós», concluiu o presidente.