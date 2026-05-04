Fazer um jogo oficial de futebol aos 70 anos? Ángel Mateos é a prova viva de que não há impossíveis.

No domingo, o septuagenário fez história ao ser guarda-redes no duelo da jornada 33 do grupo 2 da Tercera División RFEF, a quinta divisão espanhola, defendendo a baliza do CD Colunga no duelo frente ao CD Praviano.

Ángel Mateos tornou-se no homem mais velho a jogar nos escalões de futebol espanhóis e apesar de já ter pendurado as «luvas», sendo agora treinador de guarda-redes do CD Colunga, teve outro papel no jogo que o CD Colunga acabou por perder por 2-0.

Mateos foi titular e jogou 20 minutos, num jogo em que sofreu um golo, mas também fez uma boa defesa a negar um golo ao adversário, numa partida de tranquilidade para ambas as equipas, que já asseguraram a permanência no campeonato.

Este espanhol começou o seu percurso há 50 anos, jogando pelo CD Turón, na região das Astúrias, tendo terminado o seu percurso como futebolista profissional em 1998, depois de representar vários clubes, tendo também trabalhado em simultâneo. Mas não deixou de estar ligado ao futebol e a equipa do CD Colunga desafiou-o a jogar, imposta por ele condição de que a atuação não prejudicasse terceiros na disputa pela classificação no campeonato. E o contexto proporcionou-se.

«Não se trata de um recorde ou de uma excentricidade. Trata-se de reconhecimento. Mateos personifica perfeitamente o que defendemos no CD Colunga: paixão, consistência, respeito pelo futebol e uma forma de vivenciar o desporto que transcende a idade. A idade é secundária. O que importa é a atitude, a dedicação e o comprometimento com o desporto. Estamos a falar de alguém que foi mineiro, que dedicou a sua vida ao trabalho e ao futebol e que ajudou os nossos guarda-redes durante toda a época. Não se trata de números, trata-se de valores. Se alguém se concentra apenas na idade, está a perder o ponto principal. Trata-se de resgatar a essência do futebol, reconhecer as pessoas que o elevam e demonstrar que existe outra maneira de fazer as coisas», assinalou o clube, numa publicação na rede social Facebook.

E a vontade de Mateos era jogar até mais do que o tempo que jogou. Veja como foi e as palavras do septuagenário na reportagem em vídeo associada ao artigo.