VÍDEO: a história do guarda-redes que fez um jogo oficial aos 70 anos
Ángel Mateos foi titular pelo CD Colunga num jogo da quinta divisão
Ángel Mateos foi titular pelo CD Colunga num jogo da quinta divisão
Fazer um jogo oficial de futebol aos 70 anos? Ángel Mateos é a prova viva de que não há impossíveis.
No domingo, o septuagenário fez história ao ser guarda-redes no duelo da jornada 33 do grupo 2 da Tercera División RFEF, a quinta divisão espanhola, defendendo a baliza do CD Colunga no duelo frente ao CD Praviano.
Ángel Mateos tornou-se no homem mais velho a jogar nos escalões de futebol espanhóis e apesar de já ter pendurado as «luvas», sendo agora treinador de guarda-redes do CD Colunga, teve outro papel no jogo que o CD Colunga acabou por perder por 2-0.
Mateos foi titular e jogou 20 minutos, num jogo em que sofreu um golo, mas também fez uma boa defesa a negar um golo ao adversário, numa partida de tranquilidade para ambas as equipas, que já asseguraram a permanência no campeonato.
Este espanhol começou o seu percurso há 50 anos, jogando pelo CD Turón, na região das Astúrias, tendo terminado o seu percurso como futebolista profissional em 1998, depois de representar vários clubes, tendo também trabalhado em simultâneo. Mas não deixou de estar ligado ao futebol e a equipa do CD Colunga desafiou-o a jogar, imposta por ele condição de que a atuação não prejudicasse terceiros na disputa pela classificação no campeonato. E o contexto proporcionou-se.
«Não se trata de um recorde ou de uma excentricidade. Trata-se de reconhecimento. Mateos personifica perfeitamente o que defendemos no CD Colunga: paixão, consistência, respeito pelo futebol e uma forma de vivenciar o desporto que transcende a idade. A idade é secundária. O que importa é a atitude, a dedicação e o comprometimento com o desporto. Estamos a falar de alguém que foi mineiro, que dedicou a sua vida ao trabalho e ao futebol e que ajudou os nossos guarda-redes durante toda a época. Não se trata de números, trata-se de valores. Se alguém se concentra apenas na idade, está a perder o ponto principal. Trata-se de resgatar a essência do futebol, reconhecer as pessoas que o elevam e demonstrar que existe outra maneira de fazer as coisas», assinalou o clube, numa publicação na rede social Facebook.
E a vontade de Mateos era jogar até mais do que o tempo que jogou. Veja como foi e as palavras do septuagenário na reportagem em vídeo associada ao artigo.