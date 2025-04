O futebolista colombiano Ángel Torres, que em Portugal jogou no FC Porto e no Alverca, foi ilibado, na quinta-feira, da acusação de alegada violação na Austrália, em março de 2024.

Ángel Torres, ainda sem jogar esta época pelo Central Coast Mariners depois de suspenso pela Federação de Futebol da Austrália fruto do caso, foi declarado inocente por um juiz do tribunal de Nova Gales do Sul de todas as acusações.

O caso teve origem num encontro com um jovem num estabelecimento noturno, tendo depois Ángel Torres seguido com essa mesma jovem para casa.

Vencedor da Youth League pelo FC Porto, Ángel Torres tinha afirmado a sua inocência em tribunal há cerca de semana e meia, face às acusações de relação sexual sem consentimento, agressão sexual agravada envolvendo privação de liberdade, intimidação e duas acusações de agressão.

Torres, de 24 anos, poderá assim voltar a treinar e a jogar em breve, mostrando-se aliviado por ter sido reposta a sua inocência.

Na época passada, ainda com o contributo de Torres (33 jogos, 15 golos entre todas as competições), o Central Coast foi campeão da liga australiana.