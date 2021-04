A FIFA anunciou esta sexta-feira que dois clubes franceses, o Paris FC e o Angers, foram multados e impedidos de inscrever jogadores durante uma janela de transferências, por terem não terem cumprido a regra que impede as chamadas «transferências ponte».

Esta foi a primeira vez que o Comité de Disciplina da FIFA sancionou clubes, depois de o organismo que tutela o futebol mundial ter anunciado a proibição das «transferências ponte» em 2020.

Os dois clubes franceses foram multados em 30 mil francos suíços (cerca de 27 mil euros) e ficam impedidos de efetuar inscrições de jogadores, a nível nacional e internacional, durante uma janela de transferências.

O caso está relacionado com um jogador que jogou em Espanha e França como amador e que depois celebrou um contrato profissional com o Paris FC a 1 de julho de 2020, sendo inscrito por esse mesmo clube no dia 6 de julho.

Cerca de seis semanas depois, foi transferido para o Angers, que inscreveu o jogador a 18 agosto de 2020.

A FIFA investigou o caso e considerou que os clubes não conseguiram rebater a ideia que se tratou de uma «transferência ponte», salientando que a transferência para o Paris FC foi efetuada «não para o jogador alinhar no clube, mas para contornar a regra da indemnização pela formação do jogador».

A FIFA alterou as regras de transferências para acabar com as chamadas «transferências ponte», sendo o prazo mínimo de permanência do jogador no clube comprador de 16 semanas, um prazo superior ao de uma janela de mercado.

Esta regra serve para impedir que jogadores sejam adquiridos e vendidos imediatamente, sem permanecerem no clube comprador.

A Federação Portuguesa de Futebol também proibiu as «transferências ponte» em Portugal.