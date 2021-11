O Lens empatou esta sexta-feira em casa com o Angers (2-2), num jogo entre duas das equipas sensação da Liga Francesa.Na equipa da casa, o português David Costa foi lançado aos 68 minutos, enquanto, nos forasteiros, o médio Mathias Pereira Lage não saiu do banco de suplentes.

O Angers chegou ao intervalo em vantagem no marcador, graças ao golo do médio marroquino Sofiane Boufal, aos 40 minutos. Na segunda parte, porém, o Lens deu a volta, primeiro pelo centrocampista congolês Gael Kakuta (48), e depois pelo experiente avançado Florian Sotoca (55).

Aos 70 minutos, o defesa Romain Thomas estabeleceu a igualdade final a duas bolas, um resultado que não permitiu ao Lens subir temporariamente ao segundo lugar, seguindo por isso no quarto posto com 25 pontos. O Angers é sexto com 22.