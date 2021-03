O Marselha, agora de Jorge Sampaoli, venceu pela segunda semana seguida e segurou-se no segundo lugar da Ligue 1. O argentino lançou o brasileiro Luís Henrique contra o Brest e o médio foi decisivo ao fazer as assistências para os dois últimos golos: 3-1.



Milik, Thauvin e Cuissance marcaram para a equipa da casa, antigo clube de André Villas-Boas, Brassier fez o único golo do Brest.



Na outra partida da tarde, o Saint Etiènne venceu em Angers por 1-0 e afastou-se dos lugares perigosos. Khazri fez o único golo do jogo, com o Angers a falhar um penálti no segundo tempo.



CLASSIFICAÇÃO DA LIGUE 1