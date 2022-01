O Saint-Étienne venceu esta quarta-feira na deslocação ao Angers, por 1-0, em jogo de acerto de calendário, relativo à 20.ª jornada da primeira liga francesa.

Um autogolo de Batista Mendy, aos 43 minutos, deu o triunfo à equipa verde, comandada por Pascal Dupraz, que vinha de sete derrotas consecutivas no campeonato. Dupraz somou mesmo a primeira vitória na liga, no comando técnico da equipa.

No Angers, o internacional sub-21 português Mathias Pereira Lage foi titular e saiu aos 88 minutos.

O Saint-Étienne continua no 20.º e último lugar, com 15 pontos. O Angers é 12.º, com 29 pontos.