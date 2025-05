A seleção angolana de futebol, treinada pelo português Pedro Gonçalves, vai defrontar a Argentina, atual campeã do mundo, em Luanda, num jogo particular. A partida ainda ainda não tem data marcada, confirmou a Federação Angolana de Futebol (FAF).

O anuncio foi feito pelo presidente da FAF, Fernando Alves Simões, que está em Bueno Aires, capital da Argentina, contactou com o presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Cláudio Tapia.

«Enquanto reuníamos, o presidente Cláudio falou com Messi e o Messi lembrou-se de que já haviam defrontado Angola, em 2006 [antes do Mundial2006, também num jogo particular, em Itália, que os sul-americanos venceram por 2-0]. Penso que ele também ficará feliz de estar em Angola para este jogo. Até aqui tudo está a correr bem, estamos a crer que Argentina estará em Angola com os seus melhores jogadores. Vamos continuar a preparar tudo», disse o dirigente angolano.

O jogo vai ser disputado no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, no âmbito nas comemorações do 50.º aniversário da independência da República de Angola, que se assinala, precisamente, em 11 de novembro.