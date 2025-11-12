Os bilhetes para o particular entre Angola e Argentina, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, estão esgotados, anunciou esta quarta-feira a Federação Angolana de Futebol (FAF), a dois dias da realização do jogo que assinala os 50 anos da independência do país africano.

Para o duelo entre os Palancas Negras e os campeões do mundo em título, a FAF colocou à venda, no passado sábado, 48 mil bilhetes para um estádio com capacidade para 50 mil adeptos, gerando, desde logo, longas filas junto às bilheteiras.

Um jogo que continua a gerar muita polémica, devido aos custos associados, quando se estima que a Argentina vai receber cerca de 12 milhões de euros para jogar com Angola.

Sensibilidades políticas e organizações da sociedade civil angolana, que se opõem à realização do jogo, denunciaram que, aos 12 milhões de euros, se somam os custos de viagem, hospedagem e segurança de mais de 80 pessoas da comitiva argentina, que chega a Luanda na madrugada de quinta-feira, podendo os custos chegar aos 20 milhões de euros.

O governo angolano, que até ao momento não revelou os valores oficiais, limitou-se a desmentir essas informações, referindo que os custos vão ser assegurados por três empresários angolanos.