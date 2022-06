A seleção de Angola, treinada pelo português Pedro Gonçalves, empatou a uma bola na tarde deste domingo, na deslocação a Madagáscar, em jogo da segunda jornada do grupo E de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023. O mesmo resultado verificou-se no duelo entre República Centro-Africana e Gana, esta última seleção uma das adversárias de Portugal no Mundial 2022.

Gelson Dala, que já tinha marcado na vitória angolana na primeira jornada, valeu um ponto à sua seleção, ao marcar, aos 43 minutos da primeira parte, o 1-1 final no marcador. Antes, Loïc Lapoussin fez o golo de Madagáscar.

Já a seleção do Gana, que teve o sportinguista Abdul Fatawu Issahaku em campo a partir dos 63 minutos – fez a sua décima internacionalização – registou igual resultado com a República Centro-Africana. Mohammed Kudus deu vantagem aos ganeses aos 11 minutos, mas Karl Namnganda fez o 1-1, ao minuto 41.

Gana e Angola somam quatro pontos cada, enquanto República Centro-Africana e Madagáscar têm um ponto cada.

Também este domingo, na entrada no grupo D, Malawi venceu na receção à Etiópia, por 2-1. No grupo J, houve nulo no Botsuana-Tunísia.

O resumo do Madagáscar-Angola:

O resumo do Rep. Centro Africana-Gana: