*Por Tomás Brito

Beni Mukendi abandonou, esta segunda-feira, a concentração da seleção de Angola, que se encontra na Costa do Marfim a disputar a CAN 2023, e regressa mais cedo para Portugal, para se voltar a juntar ao Casa Pia.

Segundo apurou o Maisfutebol, através de fontes próximas ao jogador, em causa estão motivos pessoais.

A imprensa angolana dá conta da saída do médio de 22 anos por incompatibilidade com o treinador português, Pedro Soares Gonçalves, informando que o jogador está insatisfeito por não ter jogado.

O atleta do Casa Pia não somou qualquer minuto nas duas partidas que Angola disputou na competição, tendo sido suplente no 1-1 frente à Argélia e na vitória, por 3-2, frente à Mauritânia.

Relativamente à classificação, a seleção angolana encontra-se no primeiro lugar do grupo D, com quatro pontos, e vai defrontar a Burquina Fasso, esta terça-feira, que é a segunda classificada, com os mesmos pontos.