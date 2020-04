Os emblemas angolanos decidiram, esta quinta-feira, por unanimidade anular o campeonato angolano, interrompido em março devido a pandemia da covid-19, sobretudo para «salvaguardar a saúde e os gastos avultados com atletas cujos contratos expiram em maio».

A decisão dos quinze clubes que militam no Girabola foi apresentada durante uma reunião com a Federação Angolana de Futebol (FAF) que analisou o interregno da competição após ter sido disputada a 25.ª jornada.

O campeonato angolano de futebol, liderado pelo Petro de Luanda com 54 pontos, menos três que o 1.º de Agosto, tetracampão em título na segunda posição, foi suspenso em março na sequência do decreto sobre o estado de emergência.

Entre as quinze equipas que competiam no Girabola está o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, oitavo classificado com 31 pontos.

Tomás Faria, porta-voz dos clubes e presidente do Petro de Luanda, adiantou também que os clubes decidiram que o Petro e o 1.º de Agosto deverão ser as equipas que vão representar Angola na Liga dos Campeões de África.

A FA, realçou ainda que irá notificar igualmente as equipas do Sagrada Esperança, Interclube e Bravos do Maquis para encontrar duas que devem representar o país na Taça da Confederação.

«Para fazermos desporto temos que ter saúde, a saúde está em primeiro lugar e vamos deixar que esta pandemia termine e com segurança voltarmos para a nossa atividade futebolística», assinalou.