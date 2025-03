Domingos Andrade, médio do FC Porto B, foi chamado para representar a seleção angolana nos jogos com Líbia e Cabo Verde, de qualificação para o Mundial de 2026.

O jogador de 21 anos já tem nove internacionalizações pelos «palancas negras» Esta temporada, soma 22 jogos ao serviço da equipa secundária dos dragões.

O selecionador Pedro Soares Gonçalves também convocou os defesas Pedro Bondo (Famalicão) e Sandro Cruz (Gil Vicente), os médios Beni Mukendi (V. Guimarães) e Keliano (E. Amadora) e o avançado Chico Banza (E. Amadora). Nota ainda para a presença de David Carmo e André Vidigal.

Angola, quarta classificada do Grupo D, com seis pontos em quatro jogos, defronta Líbia a 20 de março e mede forças com Cabo Verde cinco dias depois. Estes dois adversários têm sete pontos, ao passo que o grupo é liderado pelos Camarões (8 pontos).