A Seleção de Angola divulgou nesta terça-feira a convocatória para dois jogos de preparação a realizar no início do mês de junho. Trata-se da primeira convocatória do novo selecionador Aliou Cisse.

O técnico promoveu a estreia nos convocados de Khaly, defesa-central do Casa Pia, bem como três jogadores do campeonato doméstico - Fernando e Mabilson (1.º de Agosto) e Amorzinho (Luanda City).

Além de Khaly, Jonathan Buatu (Gil Vicente) e Pedro Bondo (Famalicão) mereceram chamada de Aliou Cisse. Béni Mukendi, do Casa Pia, não foi chamado por lesão.

Angola defronta a congénere do Botswana no dia 5 de junho, seguido de outro desafio com a República Centro-Africana no dia 9 de junho. Angola não está classificada para o Mundial 2026.