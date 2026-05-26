Seleção de Angola convoca três jogadores da Liga portuguesa
Novo selecionador Aliou Cisse promoveu estreia de Khaly, do Casa Pia
Novo selecionador Aliou Cisse promoveu estreia de Khaly, do Casa Pia
A Seleção de Angola divulgou nesta terça-feira a convocatória para dois jogos de preparação a realizar no início do mês de junho. Trata-se da primeira convocatória do novo selecionador Aliou Cisse.
O técnico promoveu a estreia nos convocados de Khaly, defesa-central do Casa Pia, bem como três jogadores do campeonato doméstico - Fernando e Mabilson (1.º de Agosto) e Amorzinho (Luanda City).
Além de Khaly, Jonathan Buatu (Gil Vicente) e Pedro Bondo (Famalicão) mereceram chamada de Aliou Cisse. Béni Mukendi, do Casa Pia, não foi chamado por lesão.
Angola defronta a congénere do Botswana no dia 5 de junho, seguido de outro desafio com a República Centro-Africana no dia 9 de junho. Angola não está classificada para o Mundial 2026.
🚨𝗩𝗼𝗶𝗰𝗶 𝗹𝗲𝘀 𝟮𝟳 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝘀𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲́𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝗔𝗹𝗶𝗼𝘂 𝗖𝗶𝘀𝘀𝗲́ !— Palancas Negras 🇦🇴 (@_PalancasNegras) May 26, 2026
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Kinito (Petro de Luanda 🇦🇴)
Depú (Young Africans 🇹🇿)
🆕
Khaly (Casa Pia 🇵🇹)
Fernando (1º d’Agosto 🇦🇴)
Mabilson (1º d’Agosto 🇦🇴)
Amorzinho (Luanda City 🇦🇴)
❌ Gelson, Zito,… pic.twitter.com/LyGbxbD8ua