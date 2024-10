A Angola venceu esta terça-feira na visita ao Níger por 1-0 e garantiu a qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025, ao fim da quarta de seis jornadas do grupo F de apuramento.

O único golo do jogo foi apontado por Zini Salvador, logo aos 47 segundos de jogo. Três horas antes, no outro jogo do grupo, o Sudão venceu o Gana, por 2-0.

Contas feitas, Angola lidera o grupo F com 12 pontos e já tem garantido um dos dois primeiros lugares. O Sudão é 2.º com sete pontos, o Gana é 3.º com dois e o Níger é 4.º e último, com um ponto.

Os palancas negras só precisaram de 50 segundos para marcar! 🇦🇴

Boa Morte empata

Também esta tarde, a Guiné-Bissau, treinada por Luís Boa Morte, empatou sem golos na receção ao Mali, em jogo do grupo I, no qual Moçambique já tinha ganho na segunda-feira a Essuatíni. Na classificação, Moçambique e Mali seguem nos dois primeiros lugares (ambos com oito pontos), a Guiné-Bissau é 3.ª com quatro pontos e Essuatíni tem um ponto.

Cabo Verde complica, Egito apura-se

No grupo C, Cabo Verde foi derrotado pelo Botsuana, por 1-0, falhando a possibilidade de colar-se ao adversário desta jornada, com quem já tinha perdido pelo mesmo resultado em casa, há cinco dias. Já o Egito venceu a Mauritânia (0-1), resultado que permitiu aos faraós carimbar também o apuramento. Egito lidera com 12 pontos, seguido de Botsuana (seis), Cabo Verde e Mauritânia (ambos com três).

Surpresa com festejo à Gyökeres

No grupo G, a Serra Leoa protagonizou uma das surpresas do dia, ao vencer a Costa do Marfim por 1-0. O único golo do jogo foi apontado por Amadou Bakayoko, aos 85 minutos, tendo o festejo sido igual ao do avançado sueco do Sporting, Viktor Gyökeres, com a célebre máscara. No mesmo grupo, a Zâmbia venceu na visita ao Chade, por 1-0. Lidera a Costa do Marfim (nove pontos), seguida de Zâmbia (sete), Serra Leoa (quatro) e Chade (dois).

Senegal e RD Congo também se apuram

No grupo L, o Senegal venceu por 1-0 na visita a Malauí e garantiu também, tal como Angola e Egito, o apuramento para a CAN 2025. Marcou o inevitável Sadio Mané já perto do fim (90+6m). O Senegal junta-se no apuram ao Burquina Faso (ambos têm dez pontos), o Burundi tem três e Malauí zero.

No grupo H, a República Democrática do Congo venceu a Tanzânia (0-2) e também garantiu o apuramento: é líder só com vitórias e, por isso, um total de 12 pontos.

Nos outros jogos já realizados esta terça-feira, o Gabão venceu o Lesoto no grupo B (0-2). No grupo D, o Ruanda bateu o Benim por 2-1. No grupo K, o Uganda venceu o Sudão do Sul (1-2) e houve empate a uma bola no Congo-África do Sul (1-1).

Todos os apurados até agora

Angola, Egito, RD Congo e Senegal juntaram-se assim a Burquina Faso, Camarões e Argélia nas seleções já apuradas para a CAN 2025.

Esta noite pode ainda ter o apuramento de Marrocos no grupo B: os marroquinos defrontam a República Centro-Africana (20h00).