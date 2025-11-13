Internacional
Nápoles: Anguissa lesiona-se com gravidade e falha Benfica
Médio-centro só volta em 2026
Frank Anguissa lesionou-se com gravidade na coxa esquerda e é baixa no Nápoles para as próximas largas semanas.
Os napolitanos não revelaram o tempo de paragem previsto, mas a imprensa especializada transalpina informou que o médio-centro camaronês só deverá voltar à competição em meados de janeiro do próximo ano.
Significa isso que, entre muitos outros jogos, Anguissa é baixa para a visita ao Estádio da Luz, onde a equipa de Antonio Conte defronta o Benfica a 10 de dezembro.
