Frank Anguissa lesionou-se com gravidade na coxa esquerda e é baixa no Nápoles para as próximas largas semanas.

Os napolitanos não revelaram o tempo de paragem previsto, mas a imprensa especializada transalpina informou que o médio-centro camaronês só deverá voltar à competição em meados de janeiro do próximo ano.

Significa isso que, entre muitos outros jogos, Anguissa é baixa para a visita ao Estádio da Luz, onde a equipa de Antonio Conte defronta o Benfica a 10 de dezembro.