O extremo brasileiro Fernando Andrade, emprestado pelo FC Porto ao Rizespor, marcou este sábado um dos golos da vitória ante o Ankaraguçu por 5-3, em jogo a contar para a quinta jornada da I Liga da Turquia.

O jogador de 27 anos, que foi titular na estreia oficial pelo clube e jogou 70 minutos, lançou o caminho para a reviravolta, ao reduzir a desvantagem do Rizespor para 1-2, ao minuto 19, após o bis de Paintsil para os visitantes (6 e 16m).

Com o português Tiago Pinto a titular, o Ankaraguçu ainda fez o terceiro por Borven (44m), mas o Rizespor reduziu para 2-3 por Boldrin em cima do intervalo (45+1’) e deu a cambalhota no marcador com um hat-trick de Loic Rémy (55, 62 e 78m).