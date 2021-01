No dérbi que marcou o fecho da 21.ª jornada da Ligue 1, o Lyon goleou o eterno rival Saint-Étienne, no Geoffroy Stadium, por 5-0.



Com Anthony Lopes na baliza, a formação de Rudi Garcia chegou ao intervalo a vencer por 2-0 com golos de Tino Kadewere (16m) e de Marcelo (36m). Na etapa complementar, o jogador brasileiro e o do Zimbabué marcaram mais um cada.



Memphis Depay fechou a goleada do Lyon aos 82 minutos.



Esta vitória permite ao Lyon encurtar para dois pontos a diferença para o duo de líderes, PSG e Lille. Por seu turno, o Saint-Étienne é 16.º com 19 pontos.