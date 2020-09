O Lyon continua a marcar passo na Ligue 1.



Depois da derrota em Montpellier a meio da semana, o conjunto de Anthony Lopes (novamente titular) voltou a perder pontos. Desta feita, a equipa orientada por Rudi Garcia não foi além de um nulo na receção ao Nîmes.



Numa partida sem grandes oportunidades, o Lyon ainda chegou a marcar por intermédio de Dembélé, mas o lance foi invalidado porque a bola saiu das quatro linhas antes do remate do avançado.



Assim, o Lyon segue no décimo lugar com cinco pontos enquanto o Nîmes é 12.º com quatro.