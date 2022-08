O guarda-redes internacional português Anthony Lopes foi expulso aos 27 minutos do Lyon-AC Ajaccio, da primeira jornada da liga francesa, fruto de um choque violento com Mounaim El Idrissy, avançado da equipa visitante.

O Lyon vencia, na altura, por 2-0, com golos de Tetê (12m) e Lacazette (21m) quando El Idrissy foi lançado com um passe em profundidade e chegou primeiro à bola do que Anthony Lopes, que chocou de braço direito com a cabeça do dianteiro do Ajaccio, que ficou por alguns instantes em mau estado e a precisar de assistência.

Aouar acabou por ser depois o sacrificado, para a entrada do guarda-redes Rémy Riou.