O Lyon perdeu na tarde desta quarta-feira na deslocação a Lorient, por 3-1, em jogo de acerto de calendário, relativo à segunda jornada da liga francesa.

Le Fee, de livre direto, deu vantagem à equipa da casa aos seis minutos, batendo o guarda-redes internacional português Anthony Lopes.

A resposta do Lyon surgiu pelo avançado Alexandre Lacazette, que empatou ao minuto 28, antes de uma falha defensiva do Lyon dar origem ao 2-1 para o Lorient, apontado por Moffi (33m).

O 3-1 final para o Lorient surgiu já na segunda parte, por Dango Ouattara, aos 49 minutos.

Com este resultado, o Lyon falha a colagem a PSG e Marselha, que assim continuam em par, nos dois primeiros lugares, com 16 pontos. Os comandados de Peter Bosz mantêm os 13 pontos e são igualados no quarto lugar pelo Lorient. O Lens segue assim em terceiro, com 14.

O resumo do Lorient-Lyon: