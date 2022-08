O francês Anthony Martial, que até impressionou na pré-temporada, falhou a primeira jornada da Premier League (derrota com o Brighton, por 2-1), por lesão, mas mesmo assim não se livrou das críticas de Graeme Souness, antiga lenda do Liverpool e ex-treinador do Benfica.

«Ele já provou que não é para o Manchester United. Ele não consegue lidar com a pressão de jogar no Man. United. É uma das maiores equipas do mundo, jogam uma final sempre que entram em campo», disse ao TalkSport.

Souness ainda comparou o atacante ao compatriota Paul Pogba, que neste verão deixou Old Trafford para regressar à Juventus.

«É um pouco como o Pogba. Os dois têm qualidades que poucos jogadores possuem, mas eles é que decidem quando as usar. Quando jogas num grande clube, não pode ser assim, jogas uma final a cada semana», reforçou.

«Eles não são pessoas em quem possas confiar. Acho que não se pode confiar mais em Martial, não que alguma vez tivesse sido possível», atirou.

Note-se que Martial, de 26 anos, está desde 2015 nos red devils. Na segunda metade da última época, foi cedido ao Sevilha.