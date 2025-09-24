Internacional
Há 1h e 3min
«Buongiorno, como está?»: Conte engana-se e comete gafe hilariante
Treinador pensava que estava a ser saudado, mas a entrevistadora queria saber o estado clínico de Alessandro Buongiorno
TB
Treinador pensava que estava a ser saudado, mas a entrevistadora queria saber o estado clínico de Alessandro Buongiorno
TB
Antonio Conte, treinador do Nápoles, protagonizou esta segunda-feira um momento insólito após a vitória na receção ao Pisa (3-2). No momento em que estava a ser entrevistado, o técnico foi questionado sobre o estado de saúde de Alessandro Buongiorno, que saiu lesionado já perto do fim, mas confundiu o apelido do central com… a saudação em italiano (que significa «bom dia»).
«Buongiorno, como está?», perguntou a entrevistadora. Depois de alguns instantes em dúvida, o técnico respondeu algo confuso: «Eu?»
Entre risos, os entrevistadores explicaram que estavam a falar de Alessandro Buongiorno e que não estavam a dar os bons dias ao treinador. Conte lá percebeu e também soltou um sorriso.
Ora veja:
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS