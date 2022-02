O treinador do Tottenham, Antonio Conte, mostrou-se desagradado com a atuação do clube no mercado de inverno e considera mesmo que o plantel ficou mais fraco depois do fecho da janela de transferências.

«O que aconteceu em janeiro não foi fácil. Perdemos quatro jogadores importantes e trouxemos apenas dois. Mesmo em termos de números, em vez de reforçar o plantel, nós, no papel, podemos tê-lo enfraquecido», disse à Sky Sports Itália.

Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur foram os reforços que chegaram aos spurs já no último dia de mercado. «Bentancur e Kulusevski são as perspetivas ideais para o Tottenham, porque o Tottenham procura jogadores jovens que se possam desenvolver e crescer, não jogadores que estejam prontos no imediato.»

«Esta é a visão e a filosofia do clube. É inevitável que, se quiseres crescer e ser competitivo mais rapidamente, precisas de jogadores com muita experiência, porque eles também aumentam o nível de experiência da equipa em geral. Mas repito, percebi agora que esta é a visão do clube», acrescentou o técnico italiano que está no comando do emblema londrino desde 2 de novembro.

Depois de nove jogos sem perder na Premier League ao serviço dos spurs, Conte viu a sua equipa perder na últimas três jornadas e cair para o oitavo lugar.