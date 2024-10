O APOEL Nicósia, de Chipre, está em vias de demitir José Dominguez do comando técnico e tem como principal candidato à sucessão outro treinador português: António Oliveira.

Segundo apurou o Maisfutebol, o antigo técnico do Corinthians é o alvo preferido do clube cipriota, que já lhe apresentou uma proposta. António Oliveira também já foi abordado recentemente pelos belgas do Anderlecht e estava também referenciado pelos croatas do Dínamo de Zagreb, que acabou por optar por Nenad Bjelica para assumir a equipa no final de setembro.

O APOEL Nicósia, clube onde atua o médio português Pizzi, disputa a Liga Conferência, após ter sido eliminado da Liga Europa, e é neste momento quarto classificado da Liga de Chipre, a seis pontos do líder Pafos FC, quando estão disputadas seis jornadas. A derrota caseira frente ao AEK Larnaca (0-1), no último domingo, terá sido decisiva para que a direção do APOEL prescinda dos serviços de Domínguez.

António Oliveira, de 41 anos, tem estado em destaque no Brasil, tendo orientado desde a sua estreia como técnico principal em 2020 Ath. Paranaense, Cuiabá, Coritiba e Corinthians. Pelo meio, esteve em 2021/22 ao comando do Benfica B.