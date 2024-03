O Corinthians, treinado pelo português António Oliveira, qualificou-se na noite de quinta-feira para a terceira ronda da Taça do Brasil, ao vencer na visita ao São Bernardo, por 2-0.

O primeiro golo do Corinthians surgiu aos cinco minutos, de penálti, por Yuri Alberto. Aos 26 minutos, Pedro Raul fez o 2-0: o antigo avançado da equipa B do V. Guimarães finalizou na área, após um cruzamento do lado esquerdo.

Ainda na primeira parte, Rodrigo Garro foi expulso na equipa do Corinthians, aos 43 minutos. Na segunda parte, o São Bernardo também ficou reduzido a dez, por expulsão de Hélder Maciel.

O jogo também ficou marcado pela expulsão do treinador do Corinthians, António Oliveira, que também viu dois amarelos.