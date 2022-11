Antonio Rudiger não esconde a admiração que tem por Pepe e voltou a abordar o que mais aprecia no internacional português, a quem deixou rasgados elogios. O defesa-central do Real Madrid, em entrevista ao diário AS, apontou que o jogador do FC Porto é mal compreendido.

«Eu gosto muito dele. Há muitas pessoas que pensam que ele é muito agressivo, mas eu acho que ele é um excelente jogador de futebol. E foi isso que vi nele. Nele cruzam-se dois tipos de caráter. Ouvi dizer que fora de campo ele é um tipo porreiro, calmo... Mas dentro de campo ele é... uma pessoa diferente. Para mim, foi top-3 dos defesas centrais desta geração», considerou.

Numa extensa entrevista onde, entre muitos outros temas, aborda a infância difícil num bairro na Alemanha, Rudiger assumiu ainda que foi contactado pelo Barcelona no último verão.

«Eles bateram-me à porta. Mas para mim não era uma possibilidade. O Real Madrid não era nem um sonho para mim porque parecia inatingível. Se olhar para os nomes que jogaram aqui: Zidane, Ronaldo, Cristiano. Ter a oportunidade de jogar com Modric, Kroos ou Benzema... Era difícil dizer não», confessou.

O central de 29 anos cumpre a primeira época nos merengues: soma 17 jogos, nos quais apontou dois golos.