O Torino contratou o avançado Antonio Sanabria ao Betis, para um contrato válido por quatro anos. A oficialização foi feita este domingo.

De acordo com a imprensa espanhola e italiana, a transferência de Sanabria, de 24 anos, envolve sete milhões de euros, mais três milhões de euros em variáveis.

À chegada ao clube, Sanabria testou positivo à covid-19, conforme confirmou o Torino, em nota oficial, dizendo que o jogador está «assintomático» e foi colocado em isolamento, não tendo ainda tido contacto com os novos colegas.

É um regresso ao futebol italiano do jogador que passou pelo Génova em 2018/2019 e em 2019/2020, por empréstimo do Betis. Também já tinha atuado na Roma e no Sassuolo.