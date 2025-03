Antony quer continuar no Betis para a próxima temporada, segundo o CEO do clube espanhol. Ramón Alarcón abordou a continuidade do brasileiro e os primeiros tempos de Antony no clube, que têm sido benéficos para ambas as partes.

É que o atleta, emprestado pelo Manchester United, soma cinco participações de golo em sete jogos. Já o clube venceu até o Real Madrid na última jornada da Liga espanhola.

«No outro dia, Antony disse-me que quer ficar mais um ano no Bétis», garantiu Alarcón, em entrevista ao Canal Sur. «O jogador está muito à vontade aqui e ficou surpreendido com as facilidades que lhe demos para se instalar na cidade assim que chegou», acrescentou.

O jogador custou quase 100 milhões de euros há apenas dois anos e meio, vindo do Ajax. Isso torna a continuidade mais difícil, já que o clube inglês espera recuperar parte do investimento feito. A imprensa espanhola diz que o clube de Ruben Amorim pretende cerca de 50 milhões de euros por Antony.

O treinador português justificou a boa forma de Antony na Liga espanhola pela diferença de «fisicalidade» em comparação com a inglesa, dando a entender que o brasileiro se sente mais confortável a jogar em Espanha.