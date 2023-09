O Antuérpia, adversário do FC Porto no grupo H da Liga dos Campeões, venceu no reduto do Westerlo esta sexta-feira, por 3-0, em jogo da sétima jornada do campeonato belga.

Os forasteiros, que tinham empatado na última ronda, abriram a contagem em cima do quarto de hora por Vincent Janssen e os restantes golos surgiram já na segunda parte, por Jelle Bataille (68m) e Arbnor Muja (84m).

Este triunfo leva o Antuérpia até ao quarto lugar, à condição, com 11 pontos em seis jogos, menos dois do que o líder Gent, que tem apenas cinco encontros realizados.