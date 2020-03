O Getafe aproveitou o empate do Atlético de Madrid na Catalunha e subiu ao quarto lugar da Liga espanhola após triunfar em Maiorca, numa partida referente à 26.ª jornada.



O único golo da partida foi anotado por Maksimovic (67m). O sérvio surgiu solto na área e correspondeu ao cruzamento de Kenedy com uma cabeçada para o fundo da baliza de Manolo Reina.



Com esta vitória, a equipa de Bordalás chegou ao quarto lugar, somando 45 pontos e tem mais um que o Atlético de Madrid, quinto colocado. Por sua vez, o Maiorca está na zona de despromoção: é 18.º com 22 pontos.