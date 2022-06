Roberto Carlos, Samuel Eto’o, Willian, Mehdi Carcela, Diego Tardelli, Balazs Dzsudzsak, Lassana Diarra, Zhirkov, Kokorin, Shatov ou Smolov. Estes foram apenas alguns dos nomes que entre 2010 e 2014 passaram pelo Anzhi Makhachkala, treinados por Guus Hiddink. Agora, o clube vai deixar de existir.

O Anzhi, que outrora foi considerado o novo rico do futebol russo devido ao investimento feito pelo bilionário Suleyman Kerimov, não cumpriu os requisitos de forma a obter a licença para continuar a competir na terceira divisão e caminha para a extinção.

Em 2011, recorde-se, o clube chegou pela primeira vez ao principal escalão russo e Kerimov investiu milhões de euros. Os problemas começaram à partida para a temporada 2013/14, nomeadamente devido ao fair-play financeiro e aos negócios pessoais. O proprietário começou a vender as principais estrelas para recuperar algum do investimento feito e, em 2016, livrou-se do clube.

Desde então, o Anzhi atravessa uma grave crise e arrisca-se agora a desaparecer do mapa do futebol russo.